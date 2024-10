Le nozze di Bob e Jenny organizzate da Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia della Oggi Sposi & Events, in collaborazione con Delia Cualbu che ha curato la comunicazione dell’evento, sono state il racconto perfetto delle mille anime dell’artista sardo e hanno raccontato ai tantissimi invitati una storia bellissima e non soltanto di un amore che corona il suo sogno, ma di tutto quello che per la coppia era importante e che lasciasse un ricordo carico di significati.

Un perfetto stile anni Settanta ma bohemien ed elegante, petali di fiori, margherite, legno naturale, abiti colorati, il tutto in uno scenario spettacolare che più antico non si può, nel cuore di Fonni, il paese più alto della Sardegna, tra Su Barraccu all’Hotel Cualbu (antico pinnettu di montagna) e Gremanu il più antico acquedotto dell’Isola risalente al periodo prenuragico. Due cerimonie uniche per le location in cui sono state celebrate. La prima ricca di allegria in un ambiente accogliente riscaldato dal camino acceso e dal calore di parenti e amici che hanno abbracciato nel “rotondo” il rito civile degli sposi officiato dalla sindaca Daniela Falconi, la seconda, un rito spirituale ricco di pathos, sulle montagne del Gennargentu, tra pietre antiche e il suono del vento che qui sembra quasi suonare melodie.

“È da tanto che offriamo agli sposi che si rivolgono a noi le location più belle della Sardegna, ma il matrimonio di Bob Marongiu per noi è stata una vera e propria sfida – raccontano Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia titolari della Oggi Sposi – trasformare una visione onirica in una realtà in una location ricca di fascino che ha stupito gli sposi e gli invitati, che nonostante i tanti chilometri da percorrere si sono trovti davanti a davanti una meravigliosa sorpresa. È questo che vogliamo promuovere della nostra Isola, i mille scenari come questo, dove le nozze parlano di accoglienza, di sapori, di tradizione, di storia”.

E Fonni ha saputo essere lo scenario ideale, come potrebbero esserlo anche tanti altri luoghi della Sardegna con le loro peculiarità. “La nostra Isola ha molto da offrire per il destination wedding – dice Delia Cualbu nella duplice veste di patron dell’hotel Cualbu e di Shardana Tourism Lab, agenzia che ha curato la comunicazione creativa dell’evento – Perché ormai la tendenza dei futuri sposi è di trovare un posto speciale, basta solo sfruttare le risorse uniche che offre la nostra terra”.

“Siamo entusiasti della strepitosa organizzazione curata da Alessia e Cinzia che con maestria hanno saputo cogliere ogni sfumatura e realizzare un perfetto quadro d’autore, ‘il nostro matrimonio’ - dicono Bob e Jenny - Un ringraziamento speciale anche a Delia Cualbu, che ha creato la cornice comunicativa nella maestosità dell’Hotel Cualbu che ha reso unica la nostra festa”

Grandi nomi hanno contribuito con la loro arte a rendere ancor più speciali queste nozze: l’abito di BOB e del piccolo Giovanni sono stati realizzati dallo stilista Modolo, quello di Jenny e della piccole Olivia e Iris da Dama Atelier, la squisita torta nuziale e i dolci sono stati opera di Leonildo Contis, i vini delle Cantine Contini. E ancora, ad animare lo spettacolo c’erano DJ Zella e David Costantino