Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Olbia hanno provveduto ad accompagnare presso il CPR di Macomer ai fini dall’espulsione dal territorio nazionale un cittadino di origine tunisina, già inottemperante ad un ordine di espulsione del Questore di Sassari del dicembre 2023.

In particolare, l'uomo è stato rintracciato presso un cantiere in costruzione, dove insieme ad un connazionale aveva fatto accesso attraverso un buco nella recinzione. La segnalazione è arrivata da un cittadino che ha riconosciuto uno dei due stranieri che nei giorni precedenti aveva importunato due commesse di un esercizio commerciale ubicato nel centro storico cittadino.

Giunti sul posto, gli agenti hanno individuato i due nordafricani e li hanno accompagnati negli uffici del Commissariato di via Dei Pini. Per quanto riguarda lo straniero irregolarmente presente in Sardegna, si è verificato come avesse precedenti per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio.

L'uomo è stato accompagnato presso il CPR di Macomer, per il successivo rimpatrio.