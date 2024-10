Sono immagini che ormai si conoscono a memoria ma che alla fine stanno creando seri problemi igienico-sanitari.

Tra via Premuda, Podgora, via Abruzzi e ancora via Timavo, Quirra e via Seruci le cose non cambiano proprio per nulla. Buste e bustoni con ogni genere di rifiuti, anche ingombranti, vengono accumulati a bordo strada, laddove un tempo "funzionavano" i cassonetti, ormai già un ricordo passato.

L'emergenza

Ecco le solite immagini delle zone degradate: non siamo in periferia (anche li le cose non sono certamente migliori), ma sotto i palazzi, accanto al mercato civico rionale e per di più accanto ai mastelli.

I residenti che differenziano correttamente i rifiuti col porta a porta si sentono abbandonati: spesso arriva gente anche da fuori, soprattutto di notte, ma preoccupano maggiormente le famiglie che non si adeguano alle nuove regole. Le foto parlano da sole, non c'è altro da aggiungere.