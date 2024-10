Al via da lunedì 5 e fino a venerdì 9 agosto gli interventi di ripristino strada statale 195 "Sulcitana" di un tratto di pavimentazione nella rampa in uscita verso Giorgino per il traffico che proviene da Cagliari (km 5,280).

"I lavori risultano necessari e urgenti - spiega l'Anas - al fine di ripristinare su un ramo dello svincolo il manto stradale deterioratosi a causa del recente incremento del passaggio di mezzi pesanti. In alternativa, i veicoli dovranno proseguire lungo la statale 195 ed invertire il proprio senso di marcia in corrispondenza della successiva rotatoria situata al km 8,800, per poi ritornare allo svincolo di Giorgino ed utilizzare la rampa di uscita per i veicoli provenienti da Pula e Capoterra". La segnaletica sarà presente in loco.

Inoltre, a partire da lunedì 5 agosto l'Anas avvierà i lavori di risanamento strutturale di un ponte sulla strada statale 128 "Centrale Sarda", situato all'altezza del chilometro 110, in località "Sa Codina", a Tonara, in provincia di Nuoro. Gli interventi, del valore complessivo di oltre un milione di euro, prevedono la chiusura al traffico del ponte fino al 29 novembre, ad eccezione dei mezzi di emergenza che potranno sempre usufruire di un passaggio alternativo realizzato in prossimità dell'opera.

Per limitare al massimo i disagi, nei giorni precedenti e successivi a Ferragosto, dal 10 e fino al 19 agosto, il ponte sarà temporaneamente riaperto alla circolazione, con l'istituzione del senso unico alternato. La chiusura del ponte comporterà la limitazione del traffico sulla tratta che da Tiana conduce al ponte Sa Codina (dal km 117 al km 110 circa), che sarà percorribile per i soli residenti e per i titolari di attività commerciali presenti lungo la tratta, ma non consentirà di raggiungere gli abitati di Tonara e di Sorgono. Il traffico sarà deviato lungo la viabilità provinciale alternativa con segnalazioni presenti in loco.