Il 13 marzo 2013 il mondo assisteva all’elezione di Papa Francesco, un evento destinato a entrare nella storia della Chiesa. Lo stesso giorno, in Sardegna, nasceva un progetto editoriale che avrebbe dato voce all’Isola in un modo nuovo, sfruttando le potenzialità del digitale per raccontare cronaca, tradizioni e cultura: Sardegna Live.

In dodici anni, il giornale è cresciuto fino a diventare un punto di riferimento per chi vuole essere sempre aggiornato su ciò che accade nella nostra Isola. Con oltre mezzo milione di follower sui social ha accompagnato la comunità sarda nel tempo, mantenendo un legame stretto con il territorio e le sue evoluzioni.

Un racconto quotidiano dell’Isola

Dalle notizie di attualità alle tradizioni popolari, dagli eventi culturali ai grandi temi che attraversano la Sardegna, la testata giornalistica ha scelto di non limitarsi alla cronaca, ma di dare spazio a tutto ciò che rende unica l’Isola. In questi anni ha raccontato emergenze e rinascite, proteste e celebrazioni, successi sportivi e storie di persone che fanno la differenza nella loro comunità.

L’obiettivo è sempre stato quello di fornire un’informazione chiara e accessibile, mantenendo un filo diretto con i lettori. Grazie alla partecipazione attiva del pubblico, il giornale è diventato uno spazio di condivisione e confronto, in cui l’identità sarda si riflette ogni giorno.

L’informazione in tempo reale: il ruolo delle dirette streaming

Negli ultimi anni, l’informazione è diventata sempre più dinamica e Sardegna Live ha investito molto nel racconto degli eventi in tempo reale. Le dirette streaming hanno permesso di portare nelle case dei sardi celebrazioni religiose, manifestazioni, concerti, incontri politici e momenti significativi della vita dell’Isola.

Un settore in continua crescita, che ha visto un investimento costante in tecnologia e risorse per offrire una copertura sempre più tempestiva e coinvolgente. Seguire un evento in diretta, con immagini e aggiornamenti immediati, è diventato uno dei punti di forza di Sardegna Live, che si conferma un punto di riferimento tra i media sardi.

Dare visibilità agli eventi e alle aziende: un grazie a chi sceglie Sardegna Live

Oltre a informare, Sardegna Live è da anni un partner strategico per la promozione di eventi e realtà imprenditoriali in Sardegna. Festival, sagre, concerti, spettacoli, ma anche aziende, attività locali e progetti innovativi trovano spazio sulle sue pagine, raggiungendo un pubblico vasto e attento alle eccellenze del territorio.

Un ringraziamento speciale va a chi sceglie di promuovere il proprio evento o la propria attività attraverso Sardegna Live, contribuendo a mantenere vivo il legame tra informazione, cultura ed economia locale. Valorizzare ciò che di buono nasce e cresce in Sardegna è una missione che portiamo avanti con orgoglio, consapevoli dell’importanza di dare visibilità a chi investe e lavora con passione nella nostra terra.

Uno sguardo al futuro

Portare avanti un progetto editoriale oggi non è semplice. I costi aumentano, l’informazione corre sempre più veloce e la qualità richiede investimenti costanti. Eppure, in un panorama in continua evoluzione, Sardegna Live continua a crescere, a innovarsi e a raccontare la Sardegna con autenticità e impegno.

Questo percorso è possibile grazie ai lettori che ogni giorno scelgono di informarsi con noi, alle aziende che credono nel valore della comunicazione e a tutti coloro che sostengono un’informazione libera e radicata nel territorio.

Dodici anni di storie, immagini e voci dall’Isola. Un percorso che continua, con la stessa passione del primo giorno.

La Redazione di Sardegna Live

DIRETTORE EDITORIALE: ROBERTO TANGIANU

DIRETTORE RESPONSABILE: CRISTINA TANGIANU

REDAZIONE: Pietro Lavena, Giammaria Lavena, Alessandra Leo, Arianna Zedda, Ilaria Cardia, Stefano Soro, Marco Orrù, Enrico Bessolo, Carlo Crisponi

E-Mail redazione: redazione@sardegnalive.net