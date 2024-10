Andrà in scena stasera alle ore 21 il concerto di Sting alla Forte Arena di Santa Margherita di Pula. L'evento è sold out. L'ex leader dei Police ha scelto la Sardegna per l'unica data italiana dello Sting 2024 World Tour.

L'artista sarà accompagnato dal chitarrista Dominic Miller e dal batterista Chris Maas. Saranno così ripercorsi gli oltre quattro decenni di attività del polistrumentista davanti a una platea di 5mila spettatori.

"Thank you, Europe. See you in Santa Margherita di Pula, Sardinia tomorrow and then North America here we come!", ha postato sui social ieri Sting.