Si rinnova l’appuntamento dedicato a Francesco Bande, importante esponente del mondo folklorico isolano noto a livello locale, nazionale ed internazionale. Un musicista estroso e coinvolgente che ha dedicato i cinquant’anni della sua vita a comporre e divulgare musiche originali rafforzando nei giovani l’amore per le tradizioni. Francesco Bande, originario del Goceano, con la sua verve straordinaria è riuscito a conquistare le platee d’oltre oceano e a diventare un vero e proprio “testimonial” della cultura musicale isolana. Animatore eccezionale di tutte le Cavalcate e delle maggiori feste isolane, ha lasciato una traccia indelebile nei cuori della gente che assisteva alle sue performance estenuanti mandandoli in visibilio.

Il pubblico ascoltava con grande attenzione il suono magico del suo organetto diatonico e della sua inconfondibile voce, con la quale scandiva serenate d’amore, testi fantastici ricchi di espressioni antiche e leggendarie. Il suo canto è del genere “urlato” (da lui inventato), scandito e ritmato, con il quale tendeva riprodurre i suoni della natura dai quali affioravano emozioni ricche di gioia, che hanno contribuito alla sua notorietà dovuta anche alle sue partecipazioni alle trasmissioni della RAI. Il festival “Francesco Bande”, atto a valorizzare le più importanti espressioni musicali isolane, è giunto alla sua 33^ edizione. La manifestazione, con il patrocinio del Comune di Sassari, è un appuntamento molto atteso.

Si svolgerà a Sassari nella serata di oggi, 30 luglio 2021, alle 20,30 presso la sala Museo “Francesco Bande” sita in via Muroni 44, con ingresso libero e con le indicazioni previste dalle norme anti contagio del Covid-19. L’evento sarà animato da alcuni protagonisti dello scenario letterario e musicale che la nostra terra offre. Il concerto, diviso in sezioni, sarà così articolato: per la sezione autori, presentazione del libro di Luigi Muscas dal titolo: “il Popolo dei giganti”, i figli delle stelle. L’autore sarà affiancato dalla professoressa Alessandra Scala. Per la sezione canti logudoresi a chitarra Matteo Dore da Osilo che eseguirà dei canti tipici della “Gara” (competizione tipica del panorama canoro logudorese) come: la corsicana, muttos de amore e trallallero logudorese.

Per la sezione aerofoni ad ancia battente il duo composto da Dante Tangianu alle launeddas e Francesco Pes al sassofono, che proporranno delle originali composizioni. Naturalmente, non può mancare la figlia di Francesco, Inoria, etnomusicologa, insegnante, strumentista e cantante solista attiva nella divulgazione della musica isolana e della famiglia che rappresenta. Tre generazioni di artisti: nonno, padre e figlia che si distinguono con la loro modalità esecutiva unica, giocosa, che si sviluppa in un canto sovracuto scandito e ritmato con impulsi che servono a dare maggiore forza e risalto emotivo alle magnifiche danze sarde che ci rendono unici e singolari rispetto a quelle seguite nel panorama folk del continente. www.museobande.it