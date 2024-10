Immortalare i propri ricordi rendendoli oggetto di valore artistico; è sempre più diffusa la tendenza di stampare foto su tela come alternativa alle stampe tradizionali.

Foto di una vacanza, del proprio matrimonio, di un evento da ricordare o di qualsiasi altra ricorrenza: la stampa su tela è una realtà ormai consolidata cui sempre più utenti si rivolgono.

Le foto vengono impresse, grazie all’utilizzo di un software, su una tela di canvas dove resteranno per anni senza perdere brillantezza e colore. Ecco perché molti appassionati si rivolgono a questa tipologia di prodotto.

Un settore in forte espansione che vede anche in Italia aziende altamente specializzate nella stampa foto su tela; e si tratta soprattutto di aziende online. È il caso di 12print, che offre servizi di lavorazione artigianale con prodotti interamente made in Italy; stampa su tela pittorica da 360 grammi con finitura lucida; telaio e cornice in legno pregiato ad incastonare il tutto.

Cura dei dettagli, scelta dei materiali e attenzione ad ogni minimo particolare; sono queste le peculiarità che si ricercano quando si decide di stampare una foto su tela pittorica. È possibile stampare immagini o foto di qualunque tipo e dimensione mantenendo inalterata la qualità finale.

Le stampe su tela avvengono infatti tramite un procedimento articolato noto come Dye sublimination; si tratta di un sistema che consente all’inchiostro di penetrare a fondo nella fibra del tessuto così da garantire un risultato brillante, qualitativamente elevato e soprattutto permanente.

Ovviamente in base al formato selezionato cambiano anche i prezzi della stampa su tela. Una foto di questo tipo può costare da pochi a svariati euro a seconda della dimensione scelta.

Un modo unico e originale di trasformare le proprie foto in oggetti di arredamento con risultati estetici invidiabili; l’abbinamento di tela pittorica e telaio in legno conferisce un effetto unico trasformando una semplice foto in oggetto di design.

Risultati che, ovviamente, sono impossibili da raggiungere con foto e poster tradizionali su carta fotografica.