STAGIONE ESTIVA 2017 

OFFERTE DI LAVORO IN SARDEGNA AGGIORNATE AL 16/06/2017

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ADDETTO AL RICEVIMENTO 


OZIERI - UNILABOR SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. RICERCA STAGISTA PER PER LA RECEPTION DELLA PROPRIA STRUTTURA SITA SULLA STRADA TRA SANTA MARIA LA PALMA E FERTILIA. 
LA RISORSA CON UN MONTE ORE PARI A 2/4 ORE GIORNALIERE SU SEI GIORNI LAVORATIVI, DOVRÀ AVERE I SEGUENTI REQUISITI: 
-DISPONIBILITÀ IMMEDIATA FINO A FINE SETTEMBRE 
- AUTO O MOTO MUNITI 
- ALLOGGIO PROPRIO 
- FAMILIARITÀ USO PC 

BOSA - CUGLIERI -AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE RICERCA- N° 1 ADDETTO/A ALLA RECEPTION 
REQUISITI: 
INDISPENSABILE POSSESSO DEL DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE; 
PREFERIBILE POSSESSO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE DI ADDETTO ALLA RECEPTION; 
PREFERIBILE LAUREA IN LINGUE STRANIERE O IN ECONOMIA DEI SERVIZI TURISTICI; 
INDISPENSABILE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE (LIVELLO INTERMEDIO) E PREFERIBILE CONOSCENZA DELLE LINGUE FRANCESE E TEDESCO (LIVELLO INTERMEDIO); 
INDISPENSABILI CONOSCENZE INFORMATICHE: PACCHETTO OFFICE, POSTA ELETTRONICA E DIMESTICHEZZA CON I PORTALI PER LE PRENOTAZIONI TURISTICHE; 
POSSESSO PATENTE B - AUTOMUNITO 

CANNIGIONE - AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE ALBERGHIERO, RICERCA N. 1 ADDETTO/A AL RICEVIMENTO. 
REQUISITI INDISPENSABILI: ESPERIENZA PREGRESSA IN HOTEL PARI A TRE STELLE O SUPERIORE, CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E TEDESCA (LIVELLO INTERMEDIO B1/B2); 
SEDE DI LAVORO: CANNIGIONE; 
ORARIO: 40 ORE SETTIMANALI SU TURNI; 
CONTRATTO: TEMPO DETERMINATO DA GIUGNO A SETTEMBRE; 
ALTRO: L'AZIENDA OFFRE ALLOGGIO IN CONDIVISIONE. 
SCADENZA: 20/06/2017 
INFORMAZIONI UTILI 

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BANCONIERE 

ORISTANO - AZIENDA AFFERMATA RICERCA BANCONIERE, BANCONIERA CON ESPERIENZA. 
INDISPENSABILE CONOSCENZA DELL'USO DELLA MACCHINA DA CAFFÈ. 
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BARISTA
GO