STAGIONE ESTIVA 2017

OFFERTE DI LAVORO IN SARDEGNA AGGIORNATE AL 16/06/2017

PER QUALSIASI INFORMAZIONE O CONTATTO CHIAMARE IL NUMERO

366 72 05 050 - o scrivere all'indirizzo mail ig.ottana@studioprogetto2.it

Il servizio è GRATUITO



ADDETTO AL RICEVIMENTO



OZIERI - UNILABOR SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. RICERCA STAGISTA PER PER LA RECEPTION DELLA PROPRIA STRUTTURA SITA SULLA STRADA TRA SANTA MARIA LA PALMA E FERTILIA.

LA RISORSA CON UN MONTE ORE PARI A 2/4 ORE GIORNALIERE SU SEI GIORNI LAVORATIVI, DOVRÀ AVERE I SEGUENTI REQUISITI:

-DISPONIBILITÀ IMMEDIATA FINO A FINE SETTEMBRE

- AUTO O MOTO MUNITI

- ALLOGGIO PROPRIO

- FAMILIARITÀ USO PC



BOSA - CUGLIERI -AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE RICERCA- N° 1 ADDETTO/A ALLA RECEPTION

REQUISITI:

INDISPENSABILE POSSESSO DEL DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE;

PREFERIBILE POSSESSO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE DI ADDETTO ALLA RECEPTION;

PREFERIBILE LAUREA IN LINGUE STRANIERE O IN ECONOMIA DEI SERVIZI TURISTICI;

INDISPENSABILE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE (LIVELLO INTERMEDIO) E PREFERIBILE CONOSCENZA DELLE LINGUE FRANCESE E TEDESCO (LIVELLO INTERMEDIO);

INDISPENSABILI CONOSCENZE INFORMATICHE: PACCHETTO OFFICE, POSTA ELETTRONICA E DIMESTICHEZZA CON I PORTALI PER LE PRENOTAZIONI TURISTICHE;

POSSESSO PATENTE B - AUTOMUNITO



CANNIGIONE - AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE ALBERGHIERO, RICERCA N. 1 ADDETTO/A AL RICEVIMENTO.

REQUISITI INDISPENSABILI: ESPERIENZA PREGRESSA IN HOTEL PARI A TRE STELLE O SUPERIORE, CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E TEDESCA (LIVELLO INTERMEDIO B1/B2);

SEDE DI LAVORO: CANNIGIONE;

ORARIO: 40 ORE SETTIMANALI SU TURNI;

CONTRATTO: TEMPO DETERMINATO DA GIUGNO A SETTEMBRE;

ALTRO: L'AZIENDA OFFRE ALLOGGIO IN CONDIVISIONE.

SCADENZA: 20/06/2017

INFORMAZIONI UTILI



-------------------------



BANCONIERE

ORISTANO - AZIENDA AFFERMATA RICERCA BANCONIERE, BANCONIERA CON ESPERIENZA.

INDISPENSABILE CONOSCENZA DELL'USO DELLA MACCHINA DA CAFFÈ.

-------------------------



BARISTA

GO