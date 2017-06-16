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STAGIONE ESTIVA 2017
OFFERTE DI LAVORO IN SARDEGNA AGGIORNATE AL 16/06/2017
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ADDETTO AL RICEVIMENTO
OZIERI - UNILABOR SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. RICERCA STAGISTA PER PER LA RECEPTION DELLA PROPRIA STRUTTURA SITA SULLA STRADA TRA SANTA MARIA LA PALMA E FERTILIA.
LA RISORSA CON UN MONTE ORE PARI A 2/4 ORE GIORNALIERE SU SEI GIORNI LAVORATIVI, DOVRÀ AVERE I SEGUENTI REQUISITI:
-DISPONIBILITÀ IMMEDIATA FINO A FINE SETTEMBRE
- AUTO O MOTO MUNITI
- ALLOGGIO PROPRIO
- FAMILIARITÀ USO PC
BOSA - CUGLIERI -AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE RICERCA- N° 1 ADDETTO/A ALLA RECEPTION
REQUISITI:
INDISPENSABILE POSSESSO DEL DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE;
PREFERIBILE POSSESSO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE DI ADDETTO ALLA RECEPTION;
PREFERIBILE LAUREA IN LINGUE STRANIERE O IN ECONOMIA DEI SERVIZI TURISTICI;
INDISPENSABILE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE (LIVELLO INTERMEDIO) E PREFERIBILE CONOSCENZA DELLE LINGUE FRANCESE E TEDESCO (LIVELLO INTERMEDIO);
INDISPENSABILI CONOSCENZE INFORMATICHE: PACCHETTO OFFICE, POSTA ELETTRONICA E DIMESTICHEZZA CON I PORTALI PER LE PRENOTAZIONI TURISTICHE;
POSSESSO PATENTE B - AUTOMUNITO
CANNIGIONE - AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE ALBERGHIERO, RICERCA N. 1 ADDETTO/A AL RICEVIMENTO.
REQUISITI INDISPENSABILI: ESPERIENZA PREGRESSA IN HOTEL PARI A TRE STELLE O SUPERIORE, CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E TEDESCA (LIVELLO INTERMEDIO B1/B2);
SEDE DI LAVORO: CANNIGIONE;
ORARIO: 40 ORE SETTIMANALI SU TURNI;
CONTRATTO: TEMPO DETERMINATO DA GIUGNO A SETTEMBRE;
ALTRO: L'AZIENDA OFFRE ALLOGGIO IN CONDIVISIONE.
SCADENZA: 20/06/2017
INFORMAZIONI UTILI
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BANCONIERE
ORISTANO - AZIENDA AFFERMATA RICERCA BANCONIERE, BANCONIERA CON ESPERIENZA.
INDISPENSABILE CONOSCENZA DELL'USO DELLA MACCHINA DA CAFFÈ.
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BARISTA
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