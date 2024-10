Terza giornata conclusa nel Champions Cup di calcio a 7 che si sta svolgendo nel cagliaritano, e con essa concluse anche le prime puntate di ZonaGOL: il rinnovato format targato AT League che sta riscuotendo grande successo e che trova non poche somiglianze con l’amatissimo Controcampo di qualche anno fa condotto da Sandro Piccinini.

I risultati della Serie A: nel Girone Open la 4 Eyes non intende fermarsi in attesa della Red United, al contrario United e I Guardiani per adesso rimangono senza punti, prime vittorie per Ichnos Calcio e Mufloni FC. Situazione intricata nel raggruppamento Open dove troviamo ben cinque squadre su dieci a dividersi la vetta della classifica. Il discorso scudetto è più che mai complicato.

In B sia nel Gruppo Open che in quello Over due squadre in vetta a quota 7 dopo aver pareggiato nella terza giornata. Stiamo parlando rispettivamente di Vamooos, bloccata dal Real Pauli, e Ichnusa Team, che ha ottenuto un punto contro Le Iene del Terzo Millennio. Sconfitte le rispettive inseguitrici vale a dire I Mercenari (4-7 contro Atletico Pauli) e Pizzeria Il Drago smarritasi contro Real Karalis.

Nel Gruppo Over di C1 rinvii a catenelle ma non c’è da esserne felici visto che Oversize non gioca contro Defensor causa lutto, ne approfittano Sporting Sirboni (aggancio) e Lillicu che si porta a -1. Gli Svincolati a punteggio pieno nel raggruppamento Open dopo lo spettacoloso pareggio tra Deportivo La Cugurra e Atletico Nemos che rallentano e si fermano a quota 7.

In attesa del Mithra Service il girone Over di C2 conosce due nuove capolista: ASD Calcio Cagliari CDL vittorioso contro Black&White e Gli Amici Di Chicco che hanno battuto 3-1 in rimonta Geriatria. Più delineata la situazione nel Gruppo Open dove Lava e Cuce United, Sbronzi di Riace e FC Shakhtar stanno letteralmente facendo il vuoto alle loro spalle.