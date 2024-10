"Da sardo, questo per me è un posto speciale”. Sono queste le prime parole di Gianfranco Zola, nuovo tecnico della squadra rossoblù. “Inoltre – ha detto Zola-, ho l'opportunità di lavorare in una Società che ha delle idee che mi piacciono. Sono rammaricato per le difficoltà incontrate da chi mi ha preceduto; allo stesso tempo è un piacere per me essere qui per dare il mio contributo. Dal punto di vista tecnico c'è l'intenzione di portare avanti il progetto iniziato. Ho visto il Cagliari all'opera contro il Catania e il Milan, la squadra aveva mostrato un grande gioco. Non siamo lontani da cosa dovremmo essere. Attacchiamo bene, dobbiamo imparare a difendere meglio".

Il neo mister del Cagliari aggiunge: "Ai miei ragazzi voglio cercare di trasmettere l'amore per il calcio, farli crescere e spero di avere la loro fiducia, così come quella della Società e dei tifosi. La formazione la faranno i ragazzi con il loro lavoro. All'inizio dovrò fare delle scelte basate non sulla meritocrazia, ma il campo parlerà presto. Tatticamente mi piace il 3-5-2, ma voglio partire col 4-3-3, segno di continuità: sarei un folle se venissi qui a stravolgere tutto. L'equilbirio dei reparti deve costituire la vera chiave di volta. Che nessuno si aspetti una squadra passiva: voglio una squadra che pratichi un calcio manovrato, ma in passato mi sono adeguato ai vari contesti. Il mercato? Con il presidente e il ds Marroccu stiamo ragionandoci su, ma prima voglio valutare le forze a disposizione".

Foto copertina tratta dal sito ufficiale del Cagliari Calcio