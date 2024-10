"Archiviamo questa partita e guardiamo avanti".

E' il commento del neo tecnico del Cagliari Gianfranco Zola dopo la pesante sconfitta contro il Palermo, 5-0.

Un debutto amaro per l’allenatore rossoblù: "Non me l'aspettavo per niente. Credo che le circostanze abbiano reso ancora di più diffcile la partita. Abbiamo preso un gol dopo cinque minuti, ovviamente nella situazione in cui siamo tutto diventa più difficile. In occasione del raddoppio abbiamo peccato di ingenuità. Non mi è piaciuta in particolare la reazione della squadra. Dopo l'espulsione di Conti è stata tutt'altra partita. Siamo però agli inizi, con la mia squadra ci stiamo conoscendo. Questa partita ci dà delle indicazioni su dove dobbiamo lavorare e concentrare la nostra attenzione".

Ai microfoni di Rai Sport, Zola parla in particolare dei suoi giocatori: “Questa è una squadra che ha dei valori e verranno fuori, dobbiamo lavorare tanto e darci tutti una mano”.

