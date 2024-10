"L'adrenalina sta salendo, c'è voglia di non sbagliare e fare bene”. Parole queste del neo tecnico del Cagliari Gianfranco Zola che domani debutterà sulla panchina rossoblù alle ore 15 contro il Palermo.

“Per me Palermo è un inizio: stiamo lavorando dalla mattina alla sera, io e il mio staff, con il piacere e l'entusiasmo di dare qualcosa di importante alla squadra. E i ragazzi stanno rispondendo bene".

Pensavo fossero un po' indietro nella gestione della palla – spiega il tecnico -, invece è l'esatto contrario, il tasso tecnico è alto. Questa predisposizione al gioco va a credito di chi mi ha preceduto. La squadra finora è stata allenata bene, è in salute: ha solo bisogno di ricompattarsi un po' per riprendersi da un paio di brutte botte. A volte, per eccessiva esuberanza e per voler strafare, tende ad allungarsi. Abbiamo lavorato sull'intensità, requisito fondamentale per il nostro modulo di gioco. Sono curioso di vedere come reagirà la squadra. Ho cercato solo di fare dei piccoli aggiustamenti, non è mia intenzione stravolgere tutto, nè sarebbe stato possibile farlo in nove giorni di lavoro".