95 anni e ancora la forza di un ragazzino. Un’intera vita dedicata al pallone e alla sua tanto amata Polisportiva Thiesi. Zio Salvatore Marongiu ha conosciuto generazioni e generazioni di giocatori, ha visto alternarsi presidenti e allenatori, ma lui è rimasto sempre lì, attaccato ai colori neroverdi, facendone quasi una ragione di vita.

Un affetto che va avanti ormai da tanti anni, dimostrato anche quest’anno, un 2019 in cui il Thiesi ha dovuto disputare le partite casalinghe del campionato di Promozione al Donna Luisa Meloni di Pozzomaggiore per i lavori al terreno di gioco del comunale.

Nonostante i chilometri e l’età, ha seguito la sua squadra anche lì, sempre al fianco di una leggenda del Thiesi, l’allenatore storico Gian Domenico Fantoni. Un tifo accanito, il suo, pieno di forza e di amore.

E proprio per questa sua fedeltà, zio Marongiu, dopo essere stato insignito del titolo di presidente onorario della Polisportiva Thiesi, è stato premiato oggi a Roma per i suoi “40 anni di attività come dirigente”La Lega Nazionale Dilettanti, su proposta dei Comitati Regionali.

Alla cerimonia erano presenti anche il Sindaco del paese del Meilogu, Gianfranco Soletta, il suo vice Salvatore Tanca e l’attuale presidente dei neroverdi, Peppino Mannu. Questi ultimi hanno ricevuto il premio “Diploma di Benemerenza come società attiva da 50 anni”.

“Oggi come allora zio Salvatore continua ad essere il motivatore numero 1 della nostra squadra – queste le parole di Soletta – , qualità grazie alla quale gli è stata conferita già da tempo la presidenza onoraria della Società Sportiva in cui milita sin da ragazzino”.

“Grazie zio Salvatore – ha concluso il primo cittadino – perché sei un esempio che tutti noi dovremmo seguire! E sempre forza Thiesi e grazie al Presidente e a tutta la dirigenza della Polisportiva, dal 1929 ad oggi, perché è grazie al sacrificio di chi si è succeduto negli anni sino ad oggi se ora possiamo raccogliere questi frutti”.