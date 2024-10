"Ho fatto una scelta di vita, sto con la mia famiglia a Dubai in un posto dove la qualità della vita è altissima. Ho concluso l'esperienza con l'Al Jazeera e mi sono preso una pausa di riflessione, direi un anno sabbatico.

Mi guardo attorno e penso positivo, vedremo quel che succederà". Così Walter Zenga, intervistato da Radio Onda Libera che lo ha raggiunto a Dubai, ha risposto alla domanda se sia in procinto di tornare in Italia, e magari di andare al Cagliari, dove il suo nome circola come possibile successore di Zdenek Zeman in caso di esonero del boemo, che appare imminente.

"Chiudere le porte a qualcuno o a qualcosa non va bene - ha detto ancora Zenga -. Ho avuto delle opportunità durante questi mesi, e le ho accantonate perché avevo in mente che potesse accadere qualcosa per tornare all'Inter. Ma ora è un discorso ormai chiuso e abbondantemente seppellito".