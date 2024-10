L'allenatore del Cagliari Walter Zenga si dice positivo dopo il pari rimediato col Bologna nell'ultima gara di Serie A.

"Domenica abbiamo l'Atalanta, mancano nove partite e sono tante. Io credo nel settimo posto, bisogna sempre crederci altrimenti è inutile giocare", spiega l'ex portiere azzurro.

E per quanto riguarda i cambi: "E' vero che ne possiamo fare cinque, ma in tre slot. Se i giocatori si infortunano uno per volta diventa complicato gestire tutto quanto".

Poi un commento su alcuni dei suoi ragazzi: "Simeone ha fatto quattro gol in quattro partite, per una punta è più che discretamente buono. Volevo sostituirlo, ma non potevo per via del discorso degli slot. Cragno è un patrimonio per Cagliari e tornerà utile anche per Mancini".

E tornando al Bologna: "Sono felice perché ho rivisto un grande amico. Sono contento per lui, Sinisa riesce a dare una sua impronta alla squadra. Il Bologna è messo bene in campo".