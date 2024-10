Cagliari dice addio a Zdenek Zeman. Manca soltanto l'ufficialità, ma l'esonero è ormai certo, tanto che la società rossoblù in queste ore sta già cercando un nuovo allenatore. Per ora i vertici del club non confermano né smentiscono. Tanti i nomi sul taccuino del presidente Tommaso Giulini.

La scelta più suggestiva sarebbe sicuramente quella di un sardo in panchina come Gianfranco Zola. Ma sicuramente forte è anche la candidatura di Walter Zenga. Ma l'ex portierone dell'Inter e della nazionale frena: "Ho fatto una scelta di vita - dice ai microfoni di Radio Onda Libera -, sto con la mia famiglia a Dubai in un posto dove la qualità della vita è altissima. Ho concluso l'esperienza con l'Al Jazeera e mi sono preso una pausa di riflessione, direi un anno sabbatico. Mi guardo attorno e penso positivo, vedremo quel che succederà".

Ma per non ricominciare proprio da zero, i nomi sono altri: si pensa a Davide Ballardini, l'inventore in Sardegna del 4-3-1-2 con Cossu trequartista. Ma un altro nome che circola è anche quello di Delio Rossi.

La giornata di oggi assomiglia a un film muto. Almeno ufficialmente le bocche in società rimangono 'cucite'. Sui social network sono impazzate le indiscrezioni sull'esonero e le dispute dei tifosi tra chi vorrebbe continuare con Zeman e chi pensa che il Cagliari abbia bisogno di un cambio in panchina.

Il tecnico boemo ha tirato dritto, forse la società si aspettava un suo passo indietro. Stamattina Zeman ha diretto l'allenamento come se nulla fosse, popi ha lasciato Assemini senza dire una parola, salutando i giocatori. Infine è partito, forse per tornare a casa a Roma tenendo spento anche il telefonino. Ieri l'allenatore aveva parlato a lungo con il presidente Giulini, ma non era emerso nulla di definitivo.

Tante parole sul momento di crisi, sui possibili rimedi e sul calciomercato. Un modo per capire le ragioni del crollo di dicembre, soprattutto sul piano del gioco e della mentalità. Con il Cagliari al terz'ultimo posto forse il club ha tentennato: la paura di perdere la A ha finito con il prevalere sulla difesa a oltranza del progetto Zeman. E allora via alla ricerca del nuovo allenatore.

Che, facile ipotizzarlo, potrebbe aver chiesto alla società garanzie per un intervento sul mercato. Tutto con il punto interrogativo. Il Cagliari potrebbe uscire allo scoperto nelle prossime ore con l'operazione allenatore già conclusa. Annunciando insieme l'esonero di Zeman e il nome del nuovo mister in arrivo. Che, comunque vada, avrà una 'patata' davvero bollente.