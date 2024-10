Dimissioni irrevocabili. Le avrebbe presentate Zdenek Zeman al presidente del Cagliari Tomaso Giulini dicendosi deluso dall'atteggiamento dei giocatori che nelle ultime settimane avrebbero manifestato scarsa disponibilità a seguirlo.

"Ho dato tutto me stesso" avrebbe confidato il tecnico boemo "ora è giusto che ognuno si prenda le sue responsabilità".

Una decisione non certo nobile, quella dell'ormai ex ct rossoblu, che abbandona la nave in balia delle onde lasciando ad altri il pesante compito di accompagnare la squadra verso un'ormai scontata ed inevitabile retrocessione.