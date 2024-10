“La Juventus è la Juventus, una squadra che ha perso due partite in tre campionati. Abbiamo poco da preoccuparci, perchè tanto abbiamo poco da perdere".

A parlare è l’allenatore del Cagliari Zdenek Zeman alla vigilia della partita Cagliari – Juventus in programma domani alle ore 19.

"Per me una partita speciale? Come sempre da 20 anni: dà sempre molti stimoli". Quale giocatore Zeman vorrebbe togliere alla Juve? "Tutti, sono tutti bravi”.

Secondo il tecnico boemo, i rossoblù devono trovare convinzione in quel che fanno: "Non è un problema di singoli, tutti i giocatori della rosa possono andare in campo. Quel che conta è l'approccio alla partita. Dovremo essere concentrati su ogni pallone e commettere meno errori possibile sia in fase difensiva che in fase di ripartenza. Penso che la Juventus di Conte giocasse su ritmi più alti, questa di Allegri preferisce fare più possesso palla, ma in realtà sono dettagli".

Zeman commenta anche la classifica che vede il Cagliari al terzultimo posto: "Non è quella che ci aspettavamo, nè noi nè i tifosi. Non siamo riusciti a vincere in casa, ed è normale che se fai il massimo e i risultati non arrivano, arrivi un po' di preoccupazione, tanto più che questa è una squadra giovane, con poca esperienza".