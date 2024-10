Il nuovo tecnico rossoblù Zdenek Zeman è atterrato ieri, poco dopo le 17 all'aeroporto di Elmas proveniente da Trapani.

All’arrivo l’allenatore si è presentato con la sciarpa rossoblù al collo e si è prestato a fotografarsi con i tifosi. Non si è invece sbilanciato con le parole perché la presentazione ufficiale è prevista per mercoledì alle 11 al T-Hotel di Cagliari. "Sono felice di essere qui, darò il massimo" ha detto il neo tecnico.

Zeman ha firmato un contratto annuale ed è ora pronto ad organizzare la squadra per la prossima stagione. Il calcio mercato prende il via quest’oggi, mentre dal 13 luglio la squadra sarà in raduno a Sappada.