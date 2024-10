"Giocavamo contro la squadra migliore in Italia, ho scelto di ricorrere ad una difesa a quattro per limitare la forza della Juventus nel gioco aereo, mettendo due attaccanti supportati da altri due esterni come Balzano e Avelar, quindi mantenendo un calcio propositivo”.

L’allenatore del Cagliari Zdenek Zeman analizza la partita di questa sera contro la Juventus, terminata con il risultato di 3-1 per la squadra ospite. “Purtroppo abbiamo preso due gol brutti, uno è arrivato da un cross basso. Anche il terzo gol era evitabile. Non siamo riusciti a innescare Ibarbo, che era quello che doveva inserirsi negli spazi. La squadra ha dato tutto, ha lavorato intensamente e ha creato anche qualcosa, Buffon ha lavorato più di Cragno.

Contro la Juventus – ha continua il boemo - si può perdere”.

L’allenatore del Cagliari commento anche la classifica: “Siamo messi male, ma abbiamo i mezzi per recuperare”.