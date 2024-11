La società Olbia Calcio ha deciso di nominare Jose Marcelo Ferreira, noto come Ze Maria, allenatore della prima squadra. Nato nel 1973, Ze Maria ha giocato in Italia con Parma, Perugia e Inter prima di iniziare la sua carriera da allenatore nel 2010 con il Città di Castello in Serie D. Ha successivamente acquisito esperienza internazionale allenando in Kenya con il Gor Mahia, in Albania con il Tirana, in Romania con il Ceahlaul Piatra Neamț e in Brasile con il Portoughesa nella seconda divisione.

Nel 2022 ha collaborato come tecnico nel settore giovanile del Parma. Ze Maria arriva a Olbia per continuare il lavoro tecnico avviato da Mister Gatti, che ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi familiari.

L'argentino Lucas Gatti aveva preso il posto di Marco Amelia. Il 30 settembre, infatti, dopo essere stato annunciato l’8 agosto, la società aveva sollevato dall’incarico di allenatore dell’ex portiere e Campione del Mondo nel 2006.