Il velista di Cagliari Federico Pilloni ha vinto il campionato mondiale youth e junior della classe iQFOiL di windsurf. Il trionfo oggi in Spagna nelle acque di Sa Rapita (Palma di Maiorca). A completare il podio, il polacco Igor Lewinski e il francese Kylian Manhaval.

IL RISULTATO

Pilloni, atleta del programma Young Azzurra dello Yacht Club Costa Smeralda, dopo una lunga gavetta nelle categorie giovanili, dal prossimo anno gareggerà tra i senior.

L'atleta sardo si è confrontato nel mare iberico con 143 avversari conquistando sei vittorie su sei prove completate. L'atto finale sarebbe dovuto essere la Medal race, con i primi tre a confronto per definire il podio, ma a causa del vento leggere la manche è saltata e Pilloni ha potuto brindare alla vittoria.

LE PAROLE DELL'ATLETA

"Questa vittoria mi riempie di gioia - commenta Federico Pilloni orgoglioso come riportato dall'Ansa - è il secondo titolo di carattere mondiale conquistato quest'anno e non posso che esserne davvero felice. Naturalmente mi è dispiaciuto oggi, giornata finale dell'evento, non poter disputare la Medal Race, però delle 11 prove totali completate 10 sono course race, prove che reputo essere quelle più sfidanti, attraverso le quali vengono messe alla prova le capacità di un velista completo e di spessore".