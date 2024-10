Le indiscrezioni del New York Times sono state confermate da un comunicato ufficiale: a causa del conflitto in Ucraina, il torneo di Wimbledon 2022 non accetterà atleti e atlete provenienti da Russia e Bielorussia.

Nel comunicato ufficiale del torneo, riportato dalla testata Euro Sport, viene dichiarato:

"A nome dell'All England Club e del Comitato di Gestione dei Campionati, desideriamo esprimere il nostro continuo sostegno a tutti coloro che sono stati colpiti dal conflitto in Ucraina durante questi tempi scioccanti e angoscianti. Condividiamo la condanna universale delle azioni illegali della Russia e abbiamo attentamente considerato la situazione nel contesto dei nostri doveri nei confronti dei giocatori, della nostra comunità e del più ampio pubblico del Regno Unito in quanto istituzione sportiva britannica. Abbiamo anche preso in considerazione le linee guida stabilite dal governo del Regno Unito specificamente in relazione a organismi ed eventi sportivi. Dato il profilo dei Campionati nel Regno Unito e nel mondo, è nostra responsabilità svolgere la nostra parte negli sforzi profusi dal governo, dall'industria, dalle istituzioni sportive e ricreative per limitare l'influenza globale della Russia con i mezzi più forti possibili”.

Tra gli assenti che mancheranno maggiormente numero Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Karen Aryna Sabalenka, Victoria Azarenka, Anastasia Pavlyuchenkova, Veronika Kudermetova, Daria Kasatkina e Ludmilla Samsonova.