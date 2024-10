Diego Lopez è alla guida del Cagliari da circa un anno, seppur lo scorso campionato ha dovuto dividere la guida tecnico con Ivo Pulga, che adesso gli fa da vice. Si è segnalato per il buon gioco che ha dato alla squadra, che a detta di tutti è una delle migliori del campionato. In questa stagione, dopo una buona partenza, c'è stato il brusco stop nel match contro l'Udinese che non è andato giù a molti. Ma la squadra sta giocando in mezzo a tante difficoltà, dovute al fatto che il club rossoblù non ha ancora una casa propria, uno stadio dove giocare.

Dicevamo di Lopez. Il lavoro del tecnico uruguaiano non sta passando inosservato. Qualche mese fa il Presidente del Napoli De Laurentiis aveva svelato che ha pensato anche a Lopez come uno dei candidati per il dopo-Mazzarri, mentre adesso, proprio il nuovo allenatore dell'Inter, sempre parco di complimenti, ne fa uno al collega del Cagliari.

In un'intervista a Tuttosport, Mazzarri ha dichiarato: ''Se c’è un tecnico, fra i giovani, che mi intriga di più? Diego Lopez. Perché ha dato un’identità al Cagliari e perché mi piace come si pone''.