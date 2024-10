Domenica 30 Giugno alle ore 10.00 presso i Giardini di Remundu Piras in Via Nazionale si svolgerà la seconda edizione dell'evento denominato 'VILLANOVA IN MOUNTAIN BIKE' organizzata dall’Amministrazione Comunale di Villanova Monteleone 'Assessorato allo sport', la Consulta Giovanile di Villanova e la S.C. Tatanu Pirastru di Ploaghe.

I bikers dovranno quindi percorrere strade sterrate, sentieri di campagna, ruscelli, boschi, per circa 20 km.



“Siamo pronti a dare il via alla seconda edizione - ha affermato l’assessore allo sport Giovanni Piras - Il nostro obbiettivo è di portare avanti con forza questo bellissimo sport che riesce a coniugare perfettamente benessere psico-fisico, natura e valorizzazione del territorio. Un modo per offrire un bel biglietto da visita del nostro paese agli appassionati delle due ruote, facendo conoscere loro nuovi percorsi e paesaggi mozzafiato”.

A fine escursione è previsto un pranzo, dove atleti, ma non solo loro, potranno gustare le ricette tipiche tradizionali della cucina villanovese.



L'evento è aperto a tutti gli amanti delle due ruote, previo rispetto del regolamento di gara pubblicato sul sito del Comune di Villanova Monteleone all’indirizzo www.comune.villanovamonteleone.ss.it



PROGRAMMA

ore 9.00 Ritrovo ed iscrizioni presso i giardini Remundu Piras

ore 10.00 Partenza

ore 12.30 Premiazioni e pranzo presso l'ex asilo vergine interrios