Colpo in entrata per la Villacidrese, in vista della prossima stagione che vedrà i gialloblù disputare il campionato di Eccellenza. La società ha ufficializzato l'arrivo di Ryduan Palermo, attaccante argentino classe '96, figlio d'arte. Il papà è infatti Martin Palermo, leggenda del Boca Juniors e autentica icona del calcio sudamericano.

Il centravanti, nonostante la giovane età, è un vero e proprio giramondo: cresciuto nel settore giovanile dell'Arsenal de Sarandì, in Argentina, successivamente ha militato nella massima serie cilena, nella seconda divisione messicana e nella Serie A honduregna, prima dell'ultima esperienza alla Sociedad Deportiva Lanense, nella Tercera División spagnola.

Adesso l'approdo in Sardegna, accolto con entusiasmo da tifosi e società, che si assicura le prestazioni del giovane giocatore sudamericano. E non sono certo mancati i commenti sui social da chi si augura che Ryduan sia bravo "anche solo la metà" di quanto lo è stato il padre in passato.