Grande festa in casa Cagliari. Dopo i sopralluoghi e le voci dei giorni scorsi, questa mattina è arrivata l’ufficialità: la Sardegna Arena è pronta e potrà ospitare le partite casalinghe della squadra rossoblu in Serie A.

Dopo l’ok della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e il rilascio da parte del Comune di Cagliari della licenza d’uso dell’impianto, ecco quindi il via libera della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Il nuovo stadio, dunque, è pronto ad essere inaugurato ufficialmente domenica pomeriggio alle ore 15 per il match contro il Crotone. Bigietti in vendita da oggi. Una grande vittoria per tutta la società, dal presidente Giulini in giù.

La prima pietra del nuovo impianto era stata posta lo scorso 3 maggio e circa 4 mesi dopo i lavori sono stati chiusi positivamente, con tutti i crismi necessari per poter ospitare le partite del campionato.

La stagione del Cagliari, dopo l’anomalia della partita di Coppa Italia a Torino in campo neutro, e dopo le due trasferte consecutive contro Milan e Juventus, può finalmente partire. Con la Sardegna Arena come alleato.