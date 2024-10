Stadio Sant'Elia, ore 20,30. Il Cagliari Calcio è pronto: stasera l'esordio contro il Crotone. La stagione dei rossoblu parte nel segno della speranza e dell'ottimismo. "Fondamentale partire bene" ha detto mister Rastelli.

Noi di Sardegna Live seguiremo attentamente il campionato del Cagliari raccontando minuto per minuto le azioni salienti delle partite dei rossoblu su www.sardegnalive.net a partire da stasera.

Formazioni, statistiche, cronache dal campo in diretta sul nostro sito così da vivere al meglio il campionato della nostra squadra del cuore. L'appuntamento, dunque, è per le 20,30. Seguiteci per vivere al meglio la vostra passione per il calcio isolano!