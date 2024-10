150 atleti, 8 società partecipanti e un pubblico di 500 persone che hanno affollato la palestra comunale di Mamoiada. Sono questi i numeri della manifestazione sportiva svoltati domenica scorsa nel paese dei mamuthones e issohadores.

Il trofeo amatoriale Judo nuorese “Via dalla Strada”, organizzata dalla Polisportiva Gigliotti Team Nuoro e giunta quest’anno alla sua quarta edizione, si è confermato essere un appuntamento atteso, sentito e importante soprattutto per lo spirito con il quale gli stessi protagonisti, i giovani atleti, hanno gareggiato divertendosi.

L’evento nasce a seguito dell’iniziativa di Educazione Sportiva, denominata “Via dalla Strada”, intrapresa sin dal 2013 per la lotta contro il fenomeno del bullismo e ogni altra attività delinquenziale o di microcriminalità. Il tutto nel quadro del progetto “Sport Modello Di Vita”, sostenuto dall’ANG (Agenzia Nazionale per i Giovani), ideato e promosso da sei federazioni sportive affiliate al CONI.

“Straordinaria partecipazione di atleti, ma anche di genitori. Lo sport quando è vissuto in maniera sana unisce, fa comunicare e interagire generazioni diverse di persone. Educa al rispetto reciproco e dei luoghi in cui si vive”, ha affermato il sindaco di Mamoiada Luciano Barone, lieto della partecipazione di atleti e pubblico e in generale dello straordinario successo che ha avuto la manifestazione.

Quest’anno, per la prima volta, la Polisportiva Gigliotti Team Nuoro, guidata dal presidente Giovanni Gigliotti, ha voluto premiare anche il miglior atleta distintosi non solo per le doti tecniche, ma anche per disciplina ed educazione sportiva.

Il premio è andato a Stefano Cadoni, 6 anni, della società Judo San Teodoro, che si è anche conquistato il gradino più alto del podio. Al secondo posto si è invece classificato Pierluigi Piras, 8 anni, mentre la medaglia di bronzo è andata a Lorenzo Canneddu, di 7, entrambi della Polisportiva Gigliotti.