Mercoledì 22 settembre ha preso il via, presso il palazzetto di via Alessandro Volta, la nuova stagione sportiva del Basket Ghilarza. Per decisione della società quest’anno i corsi rivolti ai bambini e ai ragazzi saranno completamente gratuiti, esclusa una quota di iscrizione che comprende l’assicurazione dell’atleta, l’acquisto del completino personalizzato e di tutta l’attrezzatura tecnica necessaria. Non si pagheranno, invece, le mensilità.

Così il presidente del sodalizio, Marco Oppo: "Dopo quasi due anni di mancata attività sportiva, ed in un contesto in taluni casi di difficoltà oggettive per ragazzi e famiglie, abbiamo fortemente lavorato affinché i corsi della stagione 2021-2022 fossero gratuiti. Ciò è possibile grazie al Comune di Ghilarza e a tutti gli sponsor che in questi anni ci hanno sempre sostenuto e che ci vorranno sostenere per il futuro".

I corsi saranno tenuti dal direttore tecnico della società - coach Alessandro Cossu - e verranno divisi in 3 gruppi: ragazzi/e 2008/2009, ragazzi/e 2010/11 ed infine ragazzi/e 2012/2013/2014. Per quanto riguarda la categoria senior è in cantiere l’allestimento di una squadra che parteciperà al campionato regionale MSP.