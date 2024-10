Altra sciagurata partita del Cagliari che perde a Verona per 1-0, venendo sconfitta per la terza volta consecutiva in una settimana, dopo Torino e Genoa. Al contrario gli scaligeri risorgono dopo tre ko consecutivi e tornano in lotta per la salvezza. Nulla da salvare per il Cagliari che perdere meritatamente ancora una volta, non riuscendo stavolta nell’impresa di ribaltare il risultato come avvenuto a Benevento. Una preoccupante caduta libera dei rossoblù che, dopo la vittoria del Crotone, ora si trovano a soli due punti di vantaggio dal terz’ultimo posto. La situazione si sta facendo sempre più critica e la squadra non sembra riuscire a venirne fuori. Lopez in confusione ancora una volta, col parziale alibi delle assenze, che però lui stesso dice di non considerare. Sabato prossimo alla Sardegna Arena arriva l’Udinese, l’ennesima partita da vincere per allontanare l’incubo salvezza.

LA CRONACA

Mister Lopez sostituisce gli squalificati Ceppitelli e Andreolli con Romagna e Pisacane, che con Castan costituiscono il pacchetti difensivo rosoblù. Lykogiannis vince il ballottaggio con Miangue sulla fascia sinistra, mentre Sau affianca ancora una volta Pavoletti davanti. Il Verona con Cerci e Aarons davanti.

Nel primo tempo succede tutto nella seconda parte di frazione. Fino alla mezz’ora la partita è bloccata a centrocampo, molto tesa e con praticamente nessuna palla da gol. Il Cagliari deve anche sostituire Lykogiannis con Miangue dopo 11’ per un infortunio subito dal greco. Poi, poco dopo il 32’, Fossati conclude dalla distanza, Pavoletti allunga di poco il braccio e colpisce la palla all’interno dell’area di rigore. L’azione prosegue e poi, una volta finita, l’arbitro, supportato dal Var, decide di concedere il rigore all’Hellas per il fallo dell’attaccante rossoblù. Dal dischetto va Romulo che non sbaglia, anche se Cragno l’aveva toccata. Il Cagliari ha un’unica occasione nel finale di tempo con Pavoletti che però di testa non sorprende Nicolas. La prima parte di gara finisce così.

Nella ripresa, i gialloblù vanno subito al tiro da fuori con Cerci, ma Cragno è attento. Al 7’ il Verona raddoppia, ma il Var annulla tutto: azione movimentata in area di rigore rossoblù, Cragno respinge una rovesciata di Cerci, ma Zuculini è più lesto di Romagna anticipandolo e segnando il gol del 2-0. Lo stesso Cerci, però, era partito in posizione di offside. Al 13’ è ancora Pavoletti a rendersi pericoloso, ma il suo colpo di testa su cross di Faragò finisce a fil di palo alla destra di Nicolas. La reazione del Cagliari allo scampato pericolo del 2-0 è tutta qua. Al 37’ grande chance per i sardi con Faragò che da pochi metri non riesce a battere uno strepitoso Nicolas. E’ l’ultimo squillo del Cagliari. Finisce qui. VERONA-CAGLIARI 1-0.

IL TABELLINO

HELLAS VERONA (4-4-2): Nicolas; Ferrari, Vukovic, Bianchetti, Souprayen; Romulo, Zuculini (32’ st Tupta), Fossati, Fares; Aarons (25’ st Caracciolo), Cerci (15’ st Valoti). A disp.: Silvestri, Coppola, Verde, Lee, Bearzotti, Petkovic, Danzi, Buchel, Felicioli. All.: Pecchia.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Pisacane, Romagna, Castan; Faragò, Ionita, Barella, Padoin (29’ st Cossu), Lykogiannis (11’ pt Miangue); Sau (13’ st Ceter), Pavoletti. A disp.: Crosta, Rafael; Kouadio; Caligara, Cigarini, Giannetti. All.: Lopez

ARBITRO: Valeri

MARCATORI: 36 pt’ Romulo (V)

AMMONITI: Fossati, Bianchetti, Fares, Valoti (V); Pavoletti (C)

ESPULSI: -





LE PAGELLE

I PIU’

Così come contro il Torino è impossibile salvare qualcuno.

I MENO

Il peggiore di tutti è ancora una volta Marco Sau, l’ombra del giocatore che fu. Non una giocata, non un guizzo, men che meno una conclusione o un assist per Pavoletti. Uomo in meno per i rossoblù, anche se pure oggi è in buona compagnia. Insieme a lui, infatti, possiamo mettere Ionita, che da ex a Verona non si fa certo rimpiangere dai suoi ex tifosi. Prestazione farcita di errori e passaggi a vuoto. Anche Padoin finisce tra i peggiori, lui che solitamente una sufficienza la strappa sempre. Ma in mezzo a tanta mediocrità non può salvarsi nemmeno lui. Sulla fascia destra non pervenuto Faragò, un solo cross all’attivo per Pavoletti e poi più nulla. Non sempre pronto, anzi, tutt’altro, il trio inedito in difesa, sorpreso in diverse occasioni, come nel gol del 2-0 del Verona poi annullato dal Var. Male anche Pavoletti, cerca anche di farsi vedere in avanti, ma è imperdonabile quel tocco di braccio in area di rigore che porta al gol del Verona concesso col Var.

Foto Cagliari calcio