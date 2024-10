Ancora un pareggio in trasferta per il Cagliari di Caludio Ranieri. I rossoblù non riescono a fare il balzo in classifica e rimangono tuttavia ancorati alla zona playoff, ottavi a 37 punti. Il tecnico romano ha commentato così nel post partita: “È stata una partita particolarmente combattuta, si sono scontrate due squadre che volevano vincere. Sono molto soddisfatto della prova dei ragazzi, mi sono complimentato con loro. Rammarico? No, alla fine c’è stata l’ultima occasione del Venezia salvata da Barreca, sarebbe stata una beffa. La gara mi è piaciuta, abbiamo giocato bene, siamo stati bravi a intrappolarli, lasciando solo qualche sporadico attacco centrale. I ragazzi hanno fatto un grande lavoro”, ha detto.

La lettura in chiave tattica: “Con gli uomini a disposizione ho cercato di mettere in difficoltà il Venezia e credo di esserci riuscito. Mancosu da punta centrale si abbassava ed era difficile venirlo a prendere, avevamo sempre un uomo in più a centrocampo, riuscivamo a far girare palla e a far correre a vuoto i centrocampisti avversari. Marco non è ancora al top della condizione, ma ha fatto quello che gli ho chiesto. Luvumbo? Da quando sono arrivato ha continuità, sta migliorando: è un ragazzo molto interessante, giovanissimo. Il futuro è suo, deve ancora mettere a frutto tutte le sue doti naturali”.

E sul Cagliari targato Ranieri: “Il bilancio dal mio arrivo in panchina è positivo, anche se io voglio sempre di più da me e dalla squadra. Stiamo lavorando sodo per portare il Cagliari il più in alto possibile, sappiamo che è difficile ma accettiamo ogni volta il risultato con la consapevolezza di aver dato tutto. Mercoledì sera all’Unipol Domus arriva il Genoa, una squadra monstre, per me la più forte del campionato. Ci aspetta una gran partita”.