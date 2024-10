Il PalaPirastu di Cagliari ospiterà l’11^ edizione del City of Cagliari, il torneo di basket internazionale che anche quest’anno si preannuncia come uno dei più interessanti della preseason. Oltre alla Dinamo Sassari prenderanno parte all’evento anche Bayern Monaco, Saski Baskonia e Basket Napoli.

Venerdì 27 e sabato 28 agosto il PalaPirastu di via Rockefeller sarà il teatro City of Cagliari, il torneo di basket internazionale che ogni anno attira sull’isola alcune delle più importanti squadre del basket europeo.

Per l’11^ edizione del prestigioso torneo scenderanno in campo, oltre alla Dinamo Sassari del neo coach Demis Cavina, anche il Bayern Monaco di coach Andrea Trinchieri, il Saski Baskonia (che ha ingaggiato l’azzurro Simone Fontecchio) e la neopromossa Basket Napoli allenata da Pino Sacripanti.

Il torneo, organizzato dalla Fip Sardegna, da anni apre la preseason della Dinamo Sassari, che si presenta al via della nuova stagione con un nuovo look: la novità più importante è il cambio della guida tecnica, con Demis Cavina che ha già preso possesso della squadra nella prima fase del ritiro che si sta svolgendo a Sassari. La Dinamo ha riportato in Sardegna anche David Logan, che torna sull’isola 5 anni dopo la sua prima esperienza con la maglia sassarese. Ma gli acquisti più importanti della Dinamo sono senza dubbio il centro Christian Mekowulu ed il playmaker Anthony Clemmons.

Sarà interessante vedere all’opera anche il Basket Napoli allenato da Pino Sacripanti, che lo scorso anno è riuscito ad ottenere una sorprendente promozione dalla Serie A2 (a Napoli la scaramanzia non guasta mai, l’11 è ‘sensazione negativa’, qua trovate i simboli e i relativi significati della smorfia napoletana).

Il programma del City of Cagliari

Al PalaPirastu di via Rockefeller le squadre scenderanno in campo per le semifinali nella giornata di venerdì 27 agosto. Ad aprire le danze saranno alle ore 18 il Basket Napoli ed il Saski Baskonia, per poi lasciare spazio alla Dinamo Sassari che affronterà la formazione tedesca del Bayern Monaco.

Nella giornata di sabato 28 si giocheranno invece le finali. Alle ore 18 si affronteranno nella partita che vale il 3° posto le due squadre che hanno perso le partite di semifinale. La palla a due della finalissima che decreterà la squadra vincitrice del torneo verrà alzata invece alle ore 21.

Venerdì 27 agosto 2021

● Ore 18 – Basket Napoli vs Saski Baskonia

● Ore 21 – Dinamo Banco di Sardegna vs Bayern Monaco

Sabato 28 agosto 2021

● Ore 18 – Finale 3°-4° posto

● Ore 21 – Finale

Per assistere alle partite si potrà scegliere di acquistare il biglietto per una singola giornata oppure l’abbonamento per l’intero torneo. Ecco qua di seguito i prezzi dei biglietti:

● Abbonamento 2 giornate: intero 43€ – ridotto dai 2 ai 15 anni 27.50€

● Singola giornata: intero 27.50€ – ridotto dai 2 ai 15 anni 17.50€