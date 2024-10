Andrea Mura, a bordo del suo Open 50 Vento di Sardegna, si aggiudica la prestigiosa Ostar 2017 in 17 giorni, 4 ore, 6 minuti, 19 secondi.

La durissima competizione è partita il 29 maggio da Plymouth in Gran Bretagna ed è terminata alle ore 18 odierne circa (ora italiana) a Newport, nel Rhode Island, percorrendo 2800 miglia.

Sempre in testa dall'inizio alla fine della regata, per Andrea Mura si tratta del terzo successo su questa stessa rotta, avendo vinto (in coppia con Riccardo Apolloni) la Twostar del 2012 e (in solitaria) la Ostar del 2013.