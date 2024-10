Lo skipper cagliaritano Andrea Mura è arrivato a La Coruna poco prima delle 15 , dopo quattro mesi di navigazione, battendo più della metà dei sedici partecipanti iniziali che non ce l'hanno fatta: in nove sono stati costretti al ritiro per diversi problemi.

Mura e la sua Vento di Sardegna invece, alla Global Solo Challenge, il giro del mondo in solitaria, senza scali e senza assistenza, sono stati i terzi a tagliare il traguardo in Spagna dopo Philippe Delamare e Cole Brauer. Dietro Mura l'altro italiano Riccardo Tosetto su Obportus: è il quinto italiano ad aver effettuato la circumnavigazione del globo senza soste.

Mura aveva salutato Cagliari lo scorso 14 ottobre per fare rotta in Galizia . Da lì il 18 novembre era iniziata il 18 novembre la Global Solo Challenge, circumnavigazione di 26.000 miglia nautiche intorno al mondo con rotta verso est che passa per i tre grandi capi, Capo di Buona Speranza, Capo Leeuwin e Capo Horn. Quattro i mesi di navigazione, oggi il ritorno in Spagna. Mura è stato accompagnato negli ultimi metri in porto dai ragazzi della scuola di vela di La Coruna. Poi l'accensione dei fuochi al traguardo e l'abbraccio con la moglie, salita a bordo pochi minuti prima dell'approdo.