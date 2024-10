Presentazione al Cagliari Store del Largo Carlo Felice per l’ultimo arrivato in casa Cagliari, ovvero Gregory Vn der Wiel, 29 anni, che proviene dal Fenerbahçe, dopo aver giocato anche con club prestigiosi come Ajax e Psg. L’olandese è partito subito col dire di essere “molto felice di essere qui. Ho avuto una bella accoglienza. Ho visto la squadra ieri e l'altra partita con la Juve e mi ha fatto una buona impressione. Purtroppo hanno, perso ma non vedo l'ora di iniziare anche io a scendere in campo con loro. Mi piace scoprire questa terra, ho avuto modo di scoprire già due spiagge e sono contento di essere qui”.

Poi sono partite le domande dei giornalisti presenti e subito, dalle sue risposte, si intuisce che il terzino destro ha una gran voglia di tornare ad essere felice giocando a pallone, dopo il disastroso anno a Istanbul, non solo dal punto di vista sportivo: “L'ultima stagione non è stata buona per me. Non ho giocato quanto volevo e quindi ho deciso di cambiare aria per trovare nuovi stimoli. Vorrei stare qui il più a lungo possibile. Cosa è successo l'anno scorso? Posso solo dire che non riguarda cose di campo. Venire qua mi permetterà di pensare solo a cose di campo e basta. Ed è quello che volevo, L’ho detto anche mister Rastelli questo, quando ci siamo parlati, voglio ritrovare la gioia di giocare a calcio”.

Van der Wiel poi nomina una vecchia conoscenza rossoblu per spiegare da chi ha avuto più informazioni sulla piazza di Cagliari: “Ho parlato con Moestafa El Kabir (i due hanno giocato insieme all’Ajax nelle giovanili, ndr) e lui mi ha parlato benissimo di Cagliari. Inoltre, ho chiesto qualcosa anche a Michele Santoni (il nuovo training coordinator del Cagliari che in passato ha lavorato all’Ajax, ndr) e lo stesso mi ha parlato bene di questa piazza. Poi la scelta è stata facile. Chi ci ha guadagnato tra me e Isla? Decisamente io…”.

L’ex Fenerbahçe ha poi spiegato qual è la sua condizione fisica: “Ho giocato l’amichevole col Cagliari a inizio agosto dopo 4 mesi che non giocavo. Ma fisicamente sto bene, mi manca il ritmo partita, ma lavorerò sodo per poter essere a disposizione contro il Crotone. Trattativa lunga per venire qua? Le trattative internazionali vanno spesso per le lunghe, ma non ho mai avuto paura che tutto potesse saltare. Non ho paura della Serie A. E’ un gran campionato, di ottimo livello e non vedo l'ora di scendere in campo. Ho giocato contro i più forti giocatori al mondo e non ho mai avuto paura, quindi non ce l’avrò certo adesso”.