Sport

La Scuola Judo Ceracchini di Cagliari capitanata dal coach Nicolò Demuro partecipa con orgoglio a questa manifestazione che è storica per lo Judo e più in generale per lo sport Sardo in quanto è la prima volta che una società "Targata Quattro Mori" non professionista entra di diritto ad una competizione di così alto livello.