Sessione speciale di allenamento ieri mattina al PalaSerradimigni per i dipendenti del Gold sponsor EP Produzione.

Dopo aver indossato la maglia e i pantaloni Dinamo, ci si è spostati nella sala hospitality per la sessione video condotta dagli assistant Edoardo Casalone e Giorgio Gerosa. dopo il saluto di coach Pozzecco.

Tutti attenti all’analisi dell’avversario attraverso video e schemi disegnati sulla lavagna, venti tra dipendenti della società di Fiumesanto e i loro figli, che hanno preso parte a "Una giornata da gigante", vivendo in prima persona le attività tipiche di un giocatore in una giornata di allenamento.

Poi tutti sul parquet per iniziare il training di attivazione muscolare guidato dal preparatore fisico Matteo Boccolini prima di dare il via al riscaldamento e all’allenamento 5vs5 sotto la supervisione degli assitant.

Al termine il training defaticante con il preparatore fisico per poi raggiungere la Club House per il terzo tempo: tutti davanti al buffet a commentare questa giornata speciale e le prodezze in campo.