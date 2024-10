Futsal Alghero e la C1, un sogno che diventa realtà. Il Comitato Regionale ,con un Comunicato Ufficiale diramato nei giorni scorsi, ha reso note le società aventi diritto a partecipare al massimo campionato regionale di calcio a 5 e tra queste c’è anche quella giallorossa. Non un ripescaggio ma a tutti gli effetti l’acquisizione di un diritto ottenuto dopo la splendida cavalcata di maggio nei play-off.

L società presieduta da Marina Millanta avrà ora circa due settimane di tempo per perfezionare l’iscrizione al campionato. Il primo impegno è in programma il 28 settembre in un girone largamente composto da formazioni del Cagliaritano. La Futsal Alghero avrà l’onore e l’onere di rappresentare il Nord-Ovest della Sardegna nel massimo campionato regionale.

“Siamo davvero felici perché è il coronamento di una stagione incredibile. Mai avremmo pensato di arrivare sin qui, considerando le premesse con l’iniziale inserimento in D e il campionato da matricola in C2. Sono stati premiati il lavoro quotidiano e l’umiltà. E’ stato formato un bel gruppo ma soprattutto si è creata una bella coesione tra società, staff e giocatori. È la dimostrazione che la differenza non la fanno i singoli ma il gruppo”, queste le parole della Presidente Marina Millanta.

“È motivo di orgoglio per una società come la nostra essere riusciti ad approdare in C1 in appena due anni di attività, passando dall'anonimato amatoriale all'elite del calcio a 5 sardo. È il frutto di un costante lavoro giornaliero e di una grandissima passione che accomuna dirigenza, Mister e staff tecnico – ha sottolineato uno dei dirigenti, Daniele Bonomo -. Vogliamo ringraziare tutti i ragazzi che in questi due anni di attività ci hanno dato fiducia, chi in maniera parziale e temporanea, chi invece in maniera assidua e costante fino alla finale di Oristano dello scorso 1 giugno. Ringraziamo tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto, quelli che vorranno continuare a farlo nella massima vetrina regionale ed i nuovi che vorranno entrare nella nostra grande Famiglia. A breve si torna in campo”.