I risultati hanno confermato le attese. In un contesto ad alto tasso competitivo, l'edizione numero cinque del Challenge Sardinia si è conclusa con la vittoria dello spagnolo Vicente Hernandez Cabrera con il tempo di 3:57'15" che ha preceduto i due belgi Bart Aernouts (4:01’08’’) e Rodolphe von Berg (4:01’15’’).

Il forte maestrale ha reso più ardua la sfida in tutte e tre le discipline. Il primo a uscire dall'acqua è stato lo spagnolo Verdejo Inaki Baldellou (22:50') seguito dalla medaglia di bronzo di Rio 2016 Vincente Hernandez, dall'australiano Ryan Fisher e dallo spagnolo Riccardo Marrero. Sesto posto per Giulio Molinari che scala posizioni nei primi 20 km di bike. Hernandez è dietro di lui e prima del resto del gruppo, in ritardo di 40”. Aernouts, sornione, accelera il passo e si presenta fra loro per concludere insieme la frazione.

Abbandonati i pedali, Hernandez stacca tutti nella corsa chiudendo i 21 km in solitaria con il tempo di 1:11'08” e precedendo i due belgi Aernouts e Von Berg.

Molinari è il primo degli italiani nella classifica finale mentre la sua connazionale, Marta Bernardi è terza fra le donne con il tempo di 4:37'24”. La vittoria, fra le donne, è per la canadese Heather Wurtele che precede Laura Siddal della Gran Bretagna. Sempre rosa è stata la Tritotry, la gara promozionale di 100 triatlete fortemente voluta dalla Federazione Italiana Triathlon mentre nel pomeriggio di sabato, 300 atleti si sono sportivamente affrontati nella prova sprint conclusasi con la vittoria del francese Nicolas Becker della PPRTeam, l’austriaco Marcel Pachteu Petz e il sardo Emanuele Aru, della Villacidro Triathlon Team. Sono salite sul podio femminile l’austriaca Vanessa Urbanz, l’atleta sarda Alice Capone della Raschiani Triathlon Pavese e Teresa Falchi della Tri Evolution.

La gara sprint del Challenge Sardinia ha inoltre proclamato Campioni Sardi di Triathlon Sprint, Emanuele Aru e Valeria Marras.