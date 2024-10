Un nuovo sponsor sulle maglie del Cagliari. Si tratta del marchio Brigante, tipico pecorino dolce prodotto dal caseificio dei fratelli Pinna di Thiesi, che accompagnerà i rossoblù in occasione delle prossime partite contro Parma e Juventus, le ultime due del 2014. Per ora dunque sparisce dalla maglietta del Cagliari il logo Sardegna, legato al co-marketing con l'agenzia Sardegna Promozione della Regione.

“Non si tratta di una sostituzione del brand Sardegna”, chiarisce il direttore commerciale e marketing della Società rossoblù Mario Passetti. “Il marchio Sardegna non viene sostituito – aggiunge Passetti -, ma rimane visibile su tutti i materiali pubblicitari (led, backdrop, ecc) e il progetto di co-marketing iniziato fin dal ritiro di Sappada viene portato avanti, nonostante su questa stagione non sia stato perfezionato alcun accordo. L’accordo con i Fratelli Pinna è coerente con la volontà del Cagliari Calcio di farsi promotore e veicolo di opportunità per la propria Terra: dare spazio ad un marchio che rappresenta una eccellenza sarda va proprio in questa direzione e ci rende particolarmente orgogliosi. Il fatto che la Regione non abbia mantenuto i propri impegni mette il Cagliari Calcio in una difficoltà finanziaria che genera inevitabili impatti su tutta la programmazione. Di conseguenza, stiamo attenti a cogliere ogni opportunità commerciale che ci aiuti a porre rimedio a questo danno”.

Foto tratta dal sito cagliaricalcio.net