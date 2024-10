Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Francesco Graziani e Jury Chechi sono quattro sportivi che nello loro discipline, hanno dato lustro all'Italia e allo sport in genere. Saranno loro i quattro testimonial de “Un Campione per Amico”, la manifestazione a carattere sportivo-educativo presentata lunedì a Roma.

La prima tappa sarà a Cagliari nello scenario di piazza del Carmine con inizio alle 9.30 e nella presentazione ufficiale di Roma, l'assessore allo Sport di Cagliari Yuri Marcialis, afferma: “Un campione per amico è la più importante iniziativa di carattere educativo-sportivo in Italia ed è per questo che ha ottenuto il patrocinio del CONI. Siamo felici di poter ospitare la prima delle dieci tappe proprio da noi a Cagliari il 12 aprile. Trasformeremo Piazza del Carmine in una grandissima palestra a cielo aperto”.

Una manifestazione voluta dal Coni e dalla Banca Generali, sponsor per l'ottava volta consecutiva.

“Gli studenti delle scuole elementari e medie di Cagliari – ha concluso l'esponente delle Giunta cagliaritana – avranno modo di giocare, socializzare e divertirsi insieme a quattro grandi campioni che hanno fatto la storia dello sport italiano e per noi sarà un vero piacere averli ospiti”.

L'appuntamento con lo sport è per le 9.30. Tanto spa

Lucchetta, Panatta, Graziani e Chechi , oltre ad accompagnare i partecipanti all'attività sportiva, parleranno di sport attraverso l'integrazione, il rispetto delle diversità, la determinazione e la passione. I quattro cercheranno ditrasmettere i principi di una sana competizione ma soprattutto quello di avvicinare i ragazzi ad una attività sportiva regolare, indispensabile insieme ad una corretta alimentazione, per lo sviluppo e la crescita sana.

Terminata l'esperienza cagliaritana, la comitiva di “Un Campione per Amico”, si sposterà a Lecce per poi raggiungere Caserta, Genova, Ravenna, Reggio Emilia, Vercelli, Trieste, Voghera e Brescia