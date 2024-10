Una domenica peggiore di questa, il Cagliari non poteva certo immaginarla.

Nel pomeriggio del Sant'Elia, infatti, ci sono tutti gli elementi del disastro sportivo che gli uomini di Diego Lopez vivono contro una Lazio che con tutte le sue forze insegue il sogno Europa e asfalta i rossoblu senza troppi problemi.

Ad aprire le marcature che condannano il Cagliari è il centrocampista biancoceleste Lulic che al 19' del primo tempo brucia Dessena e Rossettini raccogliendo una palla suggeritagli da Gonzalez e punendo l'impotente Avramov con il gol dell'1-0. Inutili i tentativi di Ibarbo di dare una scossa ai sardi che subiscono la Lazio e le incursioni di Lulic e Gonzalez.

Il secondo tempo prosegue sulla falsa riga del primo con Keita e Klose che creano non pochi problemi alla difesa cagliaritana. Al 68' Matias Vecino procura al Cagliari un calcio di rigore che Pinilla sbaglia clamorosamente fallendo la possibilità di pareggiare. Da qui in poi il Cagliari crolla, il giovane Keita chiude la partita un minuto dopo bucando Avramov per il 2-0 e l'espulsione di Conti, al 77', è l'ultimo triste episodio di una domenica da dimenticare.

Promossa a pieni voti, invece, la Dinamo Sassari di Meo Sacchetti che al PalaSerradimigni ha messo al tappeto l'Umana Venezia con un risultato di 100-95. Un Drake Diener maestoso ha guidato i biancoblu all'importante vittoria già dal primo quarto condotto dai sassaresi e conclusosi con un parziale di 26-19. In apertura di secondo quarto, Venezia tenta di recuperare lo svantaggio e riesce a chiudere il primo tempo in parità con un risultato di 53-53.

L'inizio del terzo quarto è traumatico per la Dinamo che si vede superare e staccare a sorpresa dai veneziani. E' a questo punto che Man-Drake sale in cattedra e a suon di triple guida la sua squadra a un nuovo vantaggio che si solidifica nell'80-75 di fine quarto. Il quarto quarto è una lotta senza esclusione di colpi con Venezia sempre ad inseguire e i padroni di casa che tentano di gestire il vantaggio. Quando la sirena suona il tabollone dice 100-95 per la Dinamo e Drake Diener è l'eroe di giornata con ben 44 punti messi a segno. Complimenti.