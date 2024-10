Il Cagliari pareggia 0-0 contro la Lazio conquistando un buon punto al termine di una partita difficile nel primo tempo, ma ottima nella ripresa, dove ha sfiorato in alcune circostanze anche il gol della vittoria. Peraltro, la squadra di Rastelli, ha sofferto anche poco dietro.

Un plauso anche al pubblico del Sant’Elia che ha incitato la squadra fino alla fine. Un pomeriggio tutto sommato positivo questo per il Cagliari.

LA CRONACA

Il Cagliari si schiera in campo col solito 4-4-1-1 con Murru e Isla terzini, Bruno Alves e Pisacane centrali, Ionita e Padoin larghi a centrocampo, Dessena- Tachtsidis in mezzo e Joao Pedro dietro l’unica punta Sau. La Lazio col tridente Keita-Immobile-F. Anderson.

Avvio equilibrato del match. Dopo 5’ è bravo De Vrij ad anticipare all’ultimo Sau lanciato a rete. Dopo 8’ Dessena deve lasciare il campo per infortunio, al suo posto Faragò. Al 14’ punizione per il Cagliari, ma Bruno Alves non riesce a concludere bene a rete. Al 19’ tiro debole di Immobile e facile parata di Rafael. Al 30’ grande occasione per la Lazio con Immobile che non riesce a ribadire a rete un colpo di testa di Hoedt.Al 43’ Lazio pericolosa con Keita ma il suo tiro ravvicinato è deviato in corner. Dopo due minuti di recupero si chiude un primo tempo molto, molto brutto.

Nella ripresa Lazio subito pericolosa con Keita, tiro deviato in corner, e Felipe Anderson, tiro che sfiora la traversa da fuori area. Al 51’ primo tiro in porta dei rossoblu in tutto il match con Faragò, ma Strakosha è attento. Nel ribaltamento di fronte Parolo conclude da buona posizione, ma la palla è a lato. La partita si è svegliata. Al 60’ grande chance per la Lazio con Felipe Anderson che a centroarea è libero di calciare, ma la piazza male e la consegna ad un attento Rafael. La gara poi si fa nervosa nella parte centrale con diversi ammoniti.

Al 75’ tiro da fuori di Tachtsidis, palla di poco alta. Al 76’ cross di Ionita in mezzo, ma Farias non incoccia con la testa, sul cross successivo, sponda ancora di Ionita per Joao Pedro, ma palla in curva. All’82’ grande occasione per il Cagliari, ma Padoin da due passi sbaglia incredibilmente.

A 3’ dalla fine Fariaschiede un rigore, ma l’arbitro fa proseguire. Secondo tempo molto più vivace del primo. Dopo 4’ di recupero l’arbitro manda tutti negli spogliatoi: CAGLIARI-LAZIO 0-0.

IL TABELLINO

CAGLIARI (4-4-1-1): Rafael; Isla, Pisacane(dall’86’ Salamon), B. Alves, Murru; Dessena(dall’ 8’ Faragò), Tachtsidis, Padoin , Ionita; João Pedro, Sau (dal 67’ Farias). A disposizione: Colombo, Crosta, Gabriel, Miangue, Di Gennaro, Han. Allenatore: Rastelli.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Basta (dall’80 Patric), de Vrij, Hoedt, Radu (67’ Djor djevic); Parolo, Biglia, Lulic; Felipe Anderson, Immobile, Keita (71’ Luis Alberto). A disposizione: Vargic, Adamonis , Wallace, Lukaku, Mohamed, Crecco, Murgia, Lombardi. Allenatore: Inzaghi.

MARCATORI: -

AMMONITI: Faragò, Biglia, Immobile, Pisacane, Isla, Patric