Lo ha confermato la sua portavoce Sabine Kehm in un comunicato: Michael Schumacher è uscito dal coma e adesso comunica con moglie e figli rispondendo con gli occhi, sente la voce di chi gli parla.

Una notizia inattesa e graditissima. Le sue condizioni sono migliorate questa mattina e verrà trasferito in una clinica riabilitativa per proseguire le cure.

Ecco il comunicato ufficiale di Sabine Kehm: "Michael ha lasciato il CHU di Grenoble per continuare il suo lungo periodo di riabilitazione. Non è più in coma. La sua famiglia ringrazia espressamente tutti i medici, infermieri, infermieri e terapisti a Grenoble, perché insieme con i primi soccorritori sulla scena, hanno fatto un ottimo lavoro in questi primi mesi. I ringraziamenti della famiglia vanno anche a tutti le persone che hanno inviato a Michael tanti auguri. Lo avrete certamente aiutato. Proseguendo su questa strada chiediamo ancora la vostra comprensione affinché il suo nuovo cammino di riabilitazione possa svolgersi al di fuori del pubblico».