Queste le parole del tecnico rossoblù in conferenza stampa: "Come si riparte dopo la Lazio? Pensando che per cancellare quei 7 minuti finali dobbiamo giocare come contro la Lazio, essendo più determinati in alcuni frangenti. Abbiamo una discreta rabbia che ci é rimasta dentro, dobbiamo sfruttarla.

Dobbiamo avere il piglio di una squadra che sa quello che vuole, senza lasciare nulla al caso. Situazione infortunati? Avere tutti a disposizione fa piacere, ma non mi sono mai soffermato sugli assenti. Non mi sono mai lamentato di chi mancava, ho un organico ampio che mi offre più soluzioni, cerco di concentrarmi sui presenti. Mancheranno 8 giocatori, a cui si é aggiunto Cacciatore. Ogni partita ci offre degli spunti per essere più bravi in quella dopo.

Contro la Lazio è venuto fuori un finale assurdo, forse sicuramente nella gestione di quei minuti avremmo potuto fare meglio. Abbiamo come recuperato bene le scorie del match di lunedì, dobbiamo dimostrare che quei minuti sono solo un eposodio, ricominciamo dal 90' della partita contro i biancocelesti.

L'Udinese? Concede poco agli avversari ultimamente, anche contro la Juve ha fatto bene nonostante la sconfitta. È una partita da prendere con le pinze. Il dualismo sulla sinistra? Sia Lykogiannis che Pellegrini hanno dimostrato di essere affidabili. Sarà importante non perdere gli scontri diretti con gli avversari. In che momento arriva questa sosta? Vediamo cosa succederà domani e poi vediamo in che momento arriverà, dipende da domani.

Gotti? Ci conosciamo molto bene, sono contento per lui, sta lavorando bene, abbiano un bel rapporto, sono felice sta facendo un bel lavoro. Il mercato? Ne parliamo dopo la partita..."