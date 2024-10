Ora è arrivata anche l’ufficialità: Walter Mazzarri non è più l'allenatore del Cagliari. Il tecnico toscano è stato esonerato a seguito della sconfitta interna con il Verona, la settima nelle ultime otto gare.

Al suo posto, per le ultime tre giornate di campionato, dovrebbe subentrare Alessandro Agostini, ex difensore rossoblù e in questa stagione allenatore della Primavera, ma sull'avvicendamento si attende ancora la conferma da parte del club. Mazzarri aveva sostituito a sua volta Leonardo Semplici, esonerato dopo tre giornate di campionato.