Ora è davvero ufficiale: Mario Fadda sarà il nuovo allenatore della Polisportiva Bonorva. La notizia è stata pubblicata ieri 17 agosto sulla Pagina Facebook della Società del Presidente Roberto Marruncheddu.

È durata solo un anno, quindi, la separazione tra il tecnico di Siligo e la squadra biancorossa. Fadda, che lo scorso maggio ha dato l’addio al calcio giocato, è stato l’artefice della risalita del Bonorva in Promozione dopo alcuni anni passati nelle categorie minori.

Sarà affiancato da Tore Fancellu (preparatore dei portieri) eAntonio Marinu (vice allenatore). Con quest’ultimo ha anche condiviso l’esperienza dello scorso campionato a Siligo, conclusasi con il sesto posto, miglior risultato in 44 anni di storia della Polisportiva Siligo.

«Felicissimo di ritornare a Bonorva» – ci ha dichiarato lo stesso Fadda-. Le nostre prospettive saranno quelle di una tranquilla salvezza e la valorizzazione dei nostri giovani, cosa che abbiamo sempre fatto».Tra i giocatori a sua disposizione, anche il figlio Mattia.

La Polisportiva Bonorva ha, inoltre, comunicato che l’inizio della preparazione, anche in vista dell’andata di Coppa Italia in programma domenica 9 settembre a Torralba, che la vedrà impegnata nel derby del Meilogu contro la Polisportiva Thiesi, avrà inizio lunedì 20 agosto alle 17.30, proprio al comunale di Torralba, visti i lavori ancora in corso che stanno interessando il campo del Chicchito Chessa di Bonorva.