Conferenza stampa di vigilia nell’insolita location dello Store del Largo Carlo Felice per il tecnico del Cagliari Diego Lopez, alla vigilia della trasferta di Udine.

L’allenatore dei rossoblù vuole vedere i miglioramenti chiesti ai suoi nelle due settimane di preparazione a questo match, dopo la vittoria con il Verona e dopo le precedenti due trasferte dell’era Lopez dove si sono viste buone cose, nonostante due sconfitte: “Anche domani è una partita da vincere. Noi dobbiamo guardare a noi senza vedere ciò che fanno gli altri. Dobbiamo far meglio ancora delle ultime partite, c'è da migliorare. Contro il Torino continuo a dire che era una partita da vincere e quindi voglio vedere se abbiamo imparato la lezione. Anche domani dobbiamo cercare il risultato. Possiamo migliorare, abbiamo avuto due settimane per lavorare, cosa che non avevamo avuto modo di fare in precedenza. Ho visto la squadra con molta voglia. Sia a Roma che a Torino ho avuto buoni segnali. E’ normale che arrivando due sconfitte non si può dire granché, ma abbiano fatto cose importanti. Dobbiamo migliorare anche nella mentalità. E domani è importante per capire i miglioramenti”.

Si parla poi dei convocati e di chi scenderà in campo: “È fuori Deiola, che ha un problema al piede, e Daga, che gioca con la Primavera. Per il resto ci sono tutti. Domani giocano sicuri Andreolli e Ionita”.

Si parla poi di mentalità: “Non parlerei di mal di trasferta, ma di mentalità. A Ferrara, per esempio, la squadra anche senza di me aveva raggiunto un ottimo risultato. Quindi io dico che conta la mentalità, in ogni campo. Possiamo affrontare l'Under 17 o un'altra squadra, ma dobbiamo avere sempre la stessa mentalità vincente. Ora va fatto un ulteriore passo. Perché giochiamo contro l’Under 17? Perché questo consente ai ragazzi di mettere in pratica le situazioni provate in allenamento in una partita che ovviamente non è una partita vera, ma che può dare riscontri importanti ai ragazzi. Penso agli attaccanti, per esempio, che devono far gol in ogni situazione, dalla partitella del giovedì fino alla partita di Serie A”.

Uno sguardo al match di domani: “Il pareggio domani? Dipende da che direzione prende la partita. Se stai perdendo fino alla fine e poi pareggi è un buon punto, altrimenti no, soprattutto se abbiamo tante occasioni come contro il Verona, dove abbiamo rischiato di buttare via dei punti. L’Udinese cambia spesso modulo. Hanno prestanza fisica, sappiamo a quello che andiamo incontro. Rispetto a quando gli ho incontrati lo scorso anno col Palermo mancano due pezzi importanti come Zapata e Thereau, ma sono temibili comunque”.